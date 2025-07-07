«Денег нет»: Лазарева* пожаловалась на бедную жизнь за рубежом
Телеведущая Лазарева* заявила, что российские эмигранты бедно живут за границей
Телеведущая Татьяна Лазарева*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lazarevatut
Россияне, которые эмигрировали в другие страны не могут похвастаться богатой жизнью. По словам телеведущей Татьяны Лазаревой*, ни у кого нет лишних денег.
«Мы сейчас все небогато живём — мы, перебежчики, переездчики внезапные. Денег у всех лишних нет», — отметила телеведущая в эфире на YouTube, но своё материальное положение раскрывать не стала.
Напомним, что Татьяну Лазареву* в июне прошлого года МВД объявило в розыск за публичное оправдание терроризма. Причиной тому стало её интервью, в котором телеведущая выразила радость по поводу атак дронов ВСУ на Москву. В декабре 2024 года её заочно приговорили к 6,5 года за оправдание терроризма. Сейчас она проживает в Испании и недавно открыто заявила о своем нежелании носить статус иноагента и уголовницы.
* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.