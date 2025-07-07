«Денег нет»: Лазарева* пожаловалась на бедную жизнь за рубежом

Россияне, которые эмигрировали в другие страны не могут похвастаться богатой жизнью. По словам телеведущей Татьяны Лазаревой*, ни у кого нет лишних денег.

«Мы сейчас все небогато живём — мы, перебежчики, переездчики внезапные. Денег у всех лишних нет», — отметила телеведущая в эфире на YouTube, но своё материальное положение раскрывать не стала.