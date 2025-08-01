Слюсарь: ПВО отразила атаку над Таганрогом, Новошахтинском и четырьмя районами
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Расчёты противовоздушной обороны отразила атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Таганрогом, Новошахтинском, а также над Мясниковским, Родионово-Несветайским, Неклиновским и Тарасовским районами. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.
В Новошахтинске в частном доме выбиты стёкла. Кроме того, в крышу дома, где проживает многодетная семья, попали фрагменты беспилотника. В результате обстрела в селе Петрушино Неклиновского района также зафиксированы повреждения: загорелась кровля, повреждена стена в частном доме. Возле Родионово-Несветайской слободы загорелась трава, пожарные оперативно потушили возгорание. Специалисты начнут обследовать упавшие фрагменты БПЛА.
«Главное, никто из людей не пострадал. Семьям, у которых повреждено имущество, поможем его восстановить», — написал Слюсарь в своём телеграм-канале.
Ранее в Таганроге сработала система ПВО. По словам местных жителей, звуки пролёта беспилотников появились около полуночи, после чего стали раздаваться взрывы. Всего прозвучало до 12 громких хлопков. Расчёты противовоздушной обороны уничтожили несколько воздушных целей.