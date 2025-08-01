Слюсарь: ПВО отразила атаку над Таганрогом, Новошахтинском и четырьмя районами

Расчёты противовоздушной обороны отразила атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Таганрогом, Новошахтинском, а также над Мясниковским, Родионово-Несветайским, Неклиновским и Тарасовским районами. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

В Новошахтинске в частном доме выбиты стёкла. Кроме того, в крышу дома, где проживает многодетная семья, попали фрагменты беспилотника. В результате обстрела в селе Петрушино Неклиновского района также зафиксированы повреждения: загорелась кровля, повреждена стена в частном доме. Возле Родионово-Несветайской слободы загорелась трава, пожарные оперативно потушили возгорание. Специалисты начнут обследовать упавшие фрагменты БПЛА.

«Главное, никто из людей не пострадал. Семьям, у которых повреждено имущество, поможем его восстановить», — написал Слюсарь в своём телеграм-канале.