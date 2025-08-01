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Регион
31 июля, 22:33

ВСУ пытаются атаковать Таганрог, работают расчёты ПВО

SHOT: В Таганроге сработала система ПВО, над городом звучат взрывы

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В ночь с 31 июля на первое августа взрывы прозвучали в Таганроге Ростовской области. Предварительно, силы противовоздушной обороны отражают атаку в небе над городом. Об этом сообщает SHOT.

В Таганроге сработала система ПВО. Видео © SHOT

По словам местных жителей, звуки пролёта беспилотников появились около полуночи, после чего стали раздаваться взрывы. Всего прозвучало до 12 громких хлопков. По данным Telegram-канала, система ПВО уничтожила несколько воздушных целей. На территории Ростовской области объявили режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

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Незадолго до этого МО РФ сообщало об уничтожении двух дронов ВСУ в воздушном пространстве Белгородской и Курской областей. Ещё один БПЛА силы противовоздушной обороны перехватили над акваторией Чёрного моря. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем при ударе Вооружённых сил Украины по городу Шебекино.

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Виталий Приходько
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