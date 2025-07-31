В Белгородской области ВСУ атаковали семь муниципалитетов

В результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по городу Шебекино в Белгородской области погиб мирный житель. Мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. О случившемся у себя в Telegram-канале сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.

Последствия ударов ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

По данным главы Белгородской области, ударам подверглись семь муниципалитетов региона. В Шебекинском округе три БПЛА атаковали грузовик, два человека получили минно-взрывные травмы и баротравмы. После получения медпомощи они отказались от госпитализации и отправились на амбулаторное лечение.

На автодороге Архангельское — Шамино в результате удара дрона уничтожен легковой автомобиль. В городе Шебекино повреждения получила кровля. Также были повреждены дома в селах Двулучное и Карабаново Валуйского округа.

В Смородино Грайворонского округа три беспилотника атаковали два автомобиля, один из которых в результате был уничтожен полностью. В населённом пункте Головчино после атаки воспламенилась кровля частного дома, пожар удалось оперативно потушить.

Кроме того, удару украинского БПЛА подвергся посёлок Октябрьский. Там пострадала надворная постройка, выбиты окна частного дома. В Красной Яруге FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно, из-за чего осколками была посечена легковая машина.

Посёлок Ракитное Ракитянского района был атакован беспилотниками дважды. Целью первого БПЛА стало коммерческое предприятие, на территории которого загорелся служебный автомобиль. Второй дрон нанёс удар по парковке сельскохозяйственного предприятия, в результате чего повреждения получили десять транспортных средств, два из которых уничтожены полностью. В населённом пункте Илёк-Кошары в результате атаки посечены фасад и забор частного домовладения.

Также украинские беспилотники атаковали два трактора в районе села Волчья Александровка Волоконовского района. Были повреждены колёса сельскохозяйственной техники.