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31 июля, 15:22

Непробиваемое лобовое стекло «буханки» спасло российских военных от дрона-камикадзе, приняв удар на себя

Дрон-камикадзе застрял в лобовом стекле УАЗа с российскими военными

Дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло машины. Обложка © Народный фронт

Дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло машины. Обложка © Народный фронт

Российские бойцы чудом спаслись от дрона-камикадзе ВСУ, который влетел в лобовое стекло автомобиля УАЗ и застрял. Соответствующее видео предоставил Life.ru Народный фронт.

Дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло машины. Видео © Народный фронт

Беспилотник влетел в лобовое стекло «буханки», застряв в нём. От водителя его разделяло всего лишь несколько десятков сантиметров. При этом боевая часть БПЛА в момент столкновения отвалилась и не взорвалась. Стекло российского автомобиля также не подвело, несмотря на удар, оно покрылось трещинами и не разбилось. Военные же испытали шок и посмеялись над случившимся.

Дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло машины. Фото © Народный фронт

Дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло машины. Фото © Народный фронт

УАЗ отправят на ремонт. Бойцы попросили прислать побольше отечественных машин. Отмечается, что в ближайшее время Народный фронт направит несколько «ГАЗелей» и «Нив» на Запорожское направление в помощь защитникам страны.

Цепь слетела, бак и тапочки: Появились кадры, как российский солдат наехал на мину ВСУ и чудом уцелел
Цепь слетела, бак и тапочки: Появились кадры, как российский солдат наехал на мину ВСУ и чудом уцелел

Ранее сообщалось, что российский солдат чудом остался жив после того, как ударный FPV-дрон Украины попал ему в шею. Такие беспилотники наносят глубокие повреждения, и у этого солдата был разрез на шее. Несмотря на тяжёлую травму, он доехал до госпиталя, смог разговаривать и даже шутить. Его спасли, наложив специальный корсет, чтобы предотвратить сильное кровотечение.

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Юлия Сафиулина
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