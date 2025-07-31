Непробиваемое лобовое стекло «буханки» спасло российских военных от дрона-камикадзе, приняв удар на себя
Дрон-камикадзе застрял в лобовом стекле УАЗа с российскими военными
Дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло машины. Обложка © Народный фронт
Российские бойцы чудом спаслись от дрона-камикадзе ВСУ, который влетел в лобовое стекло автомобиля УАЗ и застрял. Соответствующее видео предоставил Life.ru Народный фронт.
Дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло машины. Видео © Народный фронт
Беспилотник влетел в лобовое стекло «буханки», застряв в нём. От водителя его разделяло всего лишь несколько десятков сантиметров. При этом боевая часть БПЛА в момент столкновения отвалилась и не взорвалась. Стекло российского автомобиля также не подвело, несмотря на удар, оно покрылось трещинами и не разбилось. Военные же испытали шок и посмеялись над случившимся.
Дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло машины. Фото © Народный фронт
УАЗ отправят на ремонт. Бойцы попросили прислать побольше отечественных машин. Отмечается, что в ближайшее время Народный фронт направит несколько «ГАЗелей» и «Нив» на Запорожское направление в помощь защитникам страны.
Ранее сообщалось, что российский солдат чудом остался жив после того, как ударный FPV-дрон Украины попал ему в шею. Такие беспилотники наносят глубокие повреждения, и у этого солдата был разрез на шее. Несмотря на тяжёлую травму, он доехал до госпиталя, смог разговаривать и даже шутить. Его спасли, наложив специальный корсет, чтобы предотвратить сильное кровотечение.