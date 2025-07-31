Непробиваемое лобовое стекло «буханки» спасло российских военных от дрона-камикадзе, приняв удар на себя

Российские бойцы чудом спаслись от дрона-камикадзе ВСУ, который влетел в лобовое стекло автомобиля УАЗ и застрял. Соответствующее видео предоставил Life.ru Народный фронт.

Дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло машины. Видео © Народный фронт

Беспилотник влетел в лобовое стекло «буханки», застряв в нём. От водителя его разделяло всего лишь несколько десятков сантиметров. При этом боевая часть БПЛА в момент столкновения отвалилась и не взорвалась. Стекло российского автомобиля также не подвело, несмотря на удар, оно покрылось трещинами и не разбилось. Военные же испытали шок и посмеялись над случившимся.

Дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло машины. Фото © Народный фронт

УАЗ отправят на ремонт. Бойцы попросили прислать побольше отечественных машин. Отмечается, что в ближайшее время Народный фронт направит несколько «ГАЗелей» и «Нив» на Запорожское направление в помощь защитникам страны.