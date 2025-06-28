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28 июня, 10:23

Российский боец чудом выжил после атаки вражеского дрона

РИА «Новости»: Боец «Днепра» чудом выжил после ранения от украинского FPV-дрона

Обложка © Telegram/Минобороны

Обложка © Telegram/Минобороны

Российский солдат группы «Днепр» чудом остался жив после того, как ударный FPV-дрон Украины попал ему в шею. Об этом рассказала медсестра из медицинского отряда «Днепра» с позывным «Феникс» РИА «Новости».

Она отметила, что на войне часто происходят удивительные вещи, и этот случай не исключение. Бойцы поступают с серьёзными ранениями, которые обычно не оставляют шансов на выживание. Например, FPV-дроны наносят глубокие повреждения, и у этого солдата был разрез на шее. Его спасли, наложив специальный корсет, чтобы предотвратить сильное кровотечение.

«На войне неверующих точно нет, потому что каждый (день. — Прим.Life.ru) встречаемся с такой ситуацией, что произошло чудо. Ну это всё чудо!.. Поступают бойцы, которые… не должны выжить вообще…» — рассказала военный медик «Днепра».

Несмотря на тяжёлую травму, он доехал до госпиталя, смог разговаривать и даже шутить. Также медсестра сообщила, что священники из Крыма передали медицинскому отряду «Днепра» флаги, шевроны и иконы, а также провели службу для солдат и раненых в подземном госпитале.

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Ранее герой России Олег Пивоваров рассказал, что во время СВО его машина подверглась атаке дрона-камикадзе, из-за чего тот получил тяжёлое ранение в шею с повреждением позвоночника. По его словам, сослуживцы быстро эвакуировали его в госпиталь, где он провёл неделю в коме, не сохранив воспоминаний об этом времени. Боец отметил, что родственники неотступно находились рядом, и ему удалось выжить.

Анастасия Никонорова
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