Российский боец чудом выжил после атаки вражеского дрона

Российский солдат группы «Днепр» чудом остался жив после того, как ударный FPV-дрон Украины попал ему в шею. Об этом рассказала медсестра из медицинского отряда «Днепра» с позывным «Феникс» РИА «Новости».

Она отметила, что на войне часто происходят удивительные вещи, и этот случай не исключение. Бойцы поступают с серьёзными ранениями, которые обычно не оставляют шансов на выживание. Например, FPV-дроны наносят глубокие повреждения, и у этого солдата был разрез на шее. Его спасли, наложив специальный корсет, чтобы предотвратить сильное кровотечение.

«На войне неверующих точно нет, потому что каждый (день. — Прим.Life.ru) встречаемся с такой ситуацией, что произошло чудо. Ну это всё чудо!.. Поступают бойцы, которые… не должны выжить вообще…» — рассказала военный медик «Днепра».