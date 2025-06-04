«На фронт вход заказан»: Герой России рассказал, как проходит реабилитация после ранений

Герой России Владимир Манохин, которого тяжело ранили в Херсонской области, заявил, что после травмы ему помогают прийти в себя близкие и сила духа. Военнослужащий рассказал, что в первые несколько дней в госпитале думал, что его жизнь уже не станет прежней. Однако ему помогли пережить подавленное состояние примеры сослуживцев, которые не теряют силу духа даже в более тяжёлых ситуациях.

«В госпитале, когда понял, что пальцы ног больше не двигаются, думал — всё. Через пару дней в палату попал сосед. Он вообще без ноги — оторвало. Но скачет, бегает, рассказывает, что у него двое детей. Или, к примеру, есть такой Герой России Бахарев Максим. У него вообще отсутствуют и руки, и ноги. Это не мешает ему писать книги, общаться с молодым поколением, передавая им свой фронтовой опыт. Сила духа имеет значение. И поддержка близких. Тогда можно всё преодолеть», — подчеркнул он в беседе с NEWS.ru.

Манохин дополнил, что после выписки из больницы какое-то время передвигался на инвалидной коляске, а затем и на костылях. По его словам, он уже не сможет участвовать в СВО, ему пока не под силу даже обычный бег. Однако военнослужащий выразил надежду, что в скором времени будет кататься на велосипеде. Манохин уйдёт с головой в работу — будет педагогом. Кстати, Манохин был награждён орденом Мужества и медалью «За отвагу».

«Самостоятельно могу передвигаться на автомобиле, и даже с автоматической коробкой передач, правая нога-то цела. Но на фронт мне вход заказан. Выступаю в школах перед детьми на уроках мужества и классных часах. Вероятно, в будущем смогу работать в педагогической сфере», — подытожил Герой РФ.