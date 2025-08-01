Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над тремя регионами России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues
Вечером 31 июля российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
По данным ведомства, в период с 18:00 до 23:30 по московскому времени расчётами ПВО был сбит один вражеский БПЛА над акваторией Чёрного моря, ещё два дрона уничтожили над Курской и Белгородской областями.
Ранее Вооружённые силы Украины атаковали семь муниципалитетов в Белгородской области. В результате удара по городу Шебекинопогиб мирный житель. Мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. В Шебекинском округе три БПЛА атаковали грузовик, два человека получили минно-взрывные травмы и баротравмы.