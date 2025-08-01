Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над тремя регионами России

Вечером 31 июля российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, в период с 18:00 до 23:30 по московскому времени расчётами ПВО был сбит один вражеский БПЛА над акваторией Чёрного моря, ещё два дрона уничтожили над Курской и Белгородской областями.