Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 04:47

Мэр Камбулова: В Таганроге ликвидируют обломки БПЛА, жертв и разрушений нет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В Таганроге оперативные службы занимаются ликвидацией обломков БПЛА, сбитых в ночь на пятницу над акваторией Таганрогского залива. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова в своём Telegram-канале.

По её словам, средства противовоздушной обороны сработали ночью, после чего обломки дронов упали в пределах городской территории. Камбулова подчеркнула, что разрушений и пострадавших нет.

За ночь ПВО уничтожила 60 украинских беспилотников над восемью регионами РФ
За ночь ПВО уничтожила 60 украинских беспилотников над восемью регионами РФ

Ранее жители Таганрога сообщали о взрывах и звуках пролёта беспилотников. Всего прозвучало до 12 громких хлопков. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь проинформировал, что расчёты ПВО отразили атаку Вооружённых сил Украины над Таганрогом и Новошахтинском, а также над четырьмя районами.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar