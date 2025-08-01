Мэр Камбулова: В Таганроге ликвидируют обломки БПЛА, жертв и разрушений нет

В Таганроге оперативные службы занимаются ликвидацией обломков БПЛА, сбитых в ночь на пятницу над акваторией Таганрогского залива. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова в своём Telegram-канале.

По её словам, средства противовоздушной обороны сработали ночью, после чего обломки дронов упали в пределах городской территории. Камбулова подчеркнула, что разрушений и пострадавших нет.