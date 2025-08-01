За ночь ПВО уничтожила 60 украинских беспилотников над восемью регионами РФ

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Наибольшее количество дронов — 31 — сбили над Белгородской областью. 12 БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, пять — над территорией Краснодарского края, четыре — над акваторией Чёрного моря, ещё три — над Воронежской областью.

По два беспилотника перехватили над территориями Липецкой и Тульской областей. Ещё один дрон сбили над акваторией Азовского моря.