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Регион
1 августа, 04:32

За ночь ПВО уничтожила 60 украинских беспилотников над восемью регионами РФ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Наибольшее количество дронов — 31 — сбили над Белгородской областью. 12 БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, пять — над территорией Краснодарского края, четыре — над акваторией Чёрного моря, ещё три — над Воронежской областью.

По два беспилотника перехватили над территориями Липецкой и Тульской областей. Ещё один дрон сбили над акваторией Азовского моря.

ВСУ пытаются атаковать Таганрог, работают расчёты ПВО
ВСУ пытаются атаковать Таганрог, работают расчёты ПВО

Ранее ПВО отразила атаку над Таганрогом, Новошахтинском, а также над Мясниковским, Родионово-Несветайским, Неклиновским и Тарасовским районами. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь. К счастью, никто из людей не пострадал.

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Алена Пенчугина
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