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1 августа, 23:45

Украинский беспилотник повредил детский сад в воронежском посёлке Анна

Украинский беспилотник атаковал детский сад в посёлке Анна Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает Telegram-канал SHOT. Очевидцы утверждают, что около часа ночи 2 августа они услышали как минимум девять взрывов со стороны леса и два — над городом.

Местные жители сообщают, что один из беспилотников упал перед детсадом. Пострадали здание и детская площадка. Обломки беспилотника разбросаны по территории, а на месте взрыва появилась воронка. Повреждения также заметили у остекления офисного здания в городе. Информация о пострадавших отсутствует. На месте происшествия работают экстренные службы.

  • Обломки БПЛА рядом с детским садом. Фото © Telegram / SHOT
    Обломки БПЛА рядом с детским садом. Фото © Telegram / SHOT
  • Обломки БПЛА рядом с детским садом. Фото © Telegram / SHOT
    Обломки БПЛА рядом с детским садом. Фото © Telegram / SHOT
  • Обломки БПЛА рядом с детским садом. Фото © Telegram / SHOT
    Обломки БПЛА рядом с детским садом. Фото © Telegram / SHOT

Обломки БПЛА рядом с детским садом. Фото © Telegram / SHOT

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Ранее Life.ru писал, что вечером 1 августа с 20:00 до полуночи российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников самолётного типа. Среди них семь дронов ВСУ сбили над Краснодарским краем.

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Обложка © Telegram / SHOT

Лия Мурадьян
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