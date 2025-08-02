Украинский беспилотник повредил детский сад в воронежском посёлке Анна

Украинский беспилотник атаковал детский сад в посёлке Анна Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает Telegram-канал SHOT. Очевидцы утверждают, что около часа ночи 2 августа они услышали как минимум девять взрывов со стороны леса и два — над городом.

Местные жители сообщают, что один из беспилотников упал перед детсадом. Пострадали здание и детская площадка. Обломки беспилотника разбросаны по территории, а на месте взрыва появилась воронка. Повреждения также заметили у остекления офисного здания в городе. Информация о пострадавших отсутствует. На месте происшествия работают экстренные службы.





