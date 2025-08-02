Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 05:13

Мужчина погиб в Самаре в результате атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Самаре, он погиб из-за пожара на даче после падения дрона. Печальное известие сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своём телеграм-канале.

«В результате вражеской атаки в Куйбышевском районе Самары погиб пожилой мужчина. Он находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков БПЛА», — написал глава региона и выразил соболезнования семье погибшего.

Представители оперативны служб работают на местах падения обломков. Информация о последствиях атаки ВСУ уточняется. На территории Самарской области продолжает действовать режим воздушной опасности, напомнил Федорищев.

Этой же ночью ВСУ атаковали дронами также Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области. Кроме этого, по данным на утро 2 августа, остаются закрытыми четыре гражданских аэропорта в Самаре, Саратове, Тамбове и Пензе.

Силы ПВО сбили за ночь над Россией 112 украинских беспилотников
Силы ПВО сбили за ночь над Россией 112 украинских беспилотников
BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar