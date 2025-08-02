Мужчина погиб в Самаре в результате атаки БПЛА

Мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Самаре, он погиб из-за пожара на даче после падения дрона. Печальное известие сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своём телеграм-канале.

«В результате вражеской атаки в Куйбышевском районе Самары погиб пожилой мужчина. Он находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков БПЛА», — написал глава региона и выразил соболезнования семье погибшего.