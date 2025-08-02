Мужчина погиб в Самаре в результате атаки БПЛА
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Мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Самаре, он погиб из-за пожара на даче после падения дрона. Печальное известие сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своём телеграм-канале.
«В результате вражеской атаки в Куйбышевском районе Самары погиб пожилой мужчина. Он находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков БПЛА», — написал глава региона и выразил соболезнования семье погибшего.
Представители оперативны служб работают на местах падения обломков. Информация о последствиях атаки ВСУ уточняется. На территории Самарской области продолжает действовать режим воздушной опасности, напомнил Федорищев.
Этой же ночью ВСУ атаковали дронами также Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области. Кроме этого, по данным на утро 2 августа, остаются закрытыми четыре гражданских аэропорта в Самаре, Саратове, Тамбове и Пензе.