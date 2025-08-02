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2 августа, 04:33

Силы ПВО сбили за ночь над Россией 112 украинских беспилотников

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы противовоздушной обороны России в ночь на 2 августа уничтожили 112 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В период с 20:00 мск 1 августа до 4:40 мск 2 августа были перехвачены и ликвидированы 34 БПЛА над Ростовской областью, 31 дрон — над Краснодарским краем, 12 летательных аппаратов — над Воронежской областью и 11 — над Рязанской областью. Ещё пять беспилотников сбили над Самарской областью, четыре — над Пензенской областью, два — над Белгородской областью и по одному дрону над Крымом и Липецкой областью. Кроме того, над акваториями Азовского и Чёрного морей военные уничтожили 11 БПЛА.

Женщина погибла и два человека пострадали при атаке БПЛА на предприятие в Пензе
Женщина погибла и два человека пострадали при атаке БПЛА на предприятие в Пензе

Один из дронов повредил детский сад в воронежском посёлке Анна. Пострадали здание и детская площадка, однако обошлось без пострадавших.

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Артур Лапсаков
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