Женщина погибла и два человека пострадали при атаке БПЛА на предприятие в Пензе
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Два человека пострадали и один погиб при атаке украинских БПЛА на предприятие в Пензе. Об этом сообщил губернатор области Олег Мельниченко.
«К сожалению, погибла женщина. Ещё два человека травмированы, ими занимаются сотрудники скорой помощи, угрозы их жизни нет», — написал глава региона в Telegram-канале.
Власти добавили, что ради безопасности ограничили работу мобильного интернета. Сейчас в регионе действует режим «Воздушной опасности». Движение общественного транспорта приостановлено.
Напомним, что утром 2 августа обломки украинского беспилотника также упали на территории предприятия в Рязанской области. Власти уточнили, что атака не привела к жертвам среди населения. Также не зафиксированы повреждения в жилых домах.