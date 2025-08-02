Женщина погибла и два человека пострадали при атаке БПЛА на предприятие в Пензе

Два человека пострадали и один погиб при атаке украинских БПЛА на предприятие в Пензе. Об этом сообщил губернатор области Олег Мельниченко.

«К сожалению, погибла женщина. Ещё два человека травмированы, ими занимаются сотрудники скорой помощи, угрозы их жизни нет», — написал глава региона в Telegram-канале.

Власти добавили, что ради безопасности ограничили работу мобильного интернета. Сейчас в регионе действует режим «Воздушной опасности». Движение общественного транспорта приостановлено.