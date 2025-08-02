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Регион
2 августа, 04:03

Женщина погибла и два человека пострадали при атаке БПЛА на предприятие в Пензе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Два человека пострадали и один погиб при атаке украинских БПЛА на предприятие в Пензе. Об этом сообщил губернатор области Олег Мельниченко.

«К сожалению, погибла женщина. Ещё два человека травмированы, ими занимаются сотрудники скорой помощи, угрозы их жизни нет»,написал глава региона в Telegram-канале.

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Власти добавили, что ради безопасности ограничили работу мобильного интернета. Сейчас в регионе действует режим «Воздушной опасности». Движение общественного транспорта приостановлено.

Напомним, что утром 2 августа обломки украинского беспилотника также упали на территории предприятия в Рязанской области. Власти уточнили, что атака не привела к жертвам среди населения. Также не зафиксированы повреждения в жилых домах.

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Лия Мурадьян
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