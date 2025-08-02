Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Рязанской области

Обломки украинского беспилотника упали на территорию предприятия в Рязанской области. Как сообщил губернатор Павел Малков, налёт дронов отражают силы противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы.

Власти уточнили, что в результате атаки жертв среди населения и повреждения в жилых домах не зафиксировали. Граждан просят на приближаться к обломкам БПЛА и сообщать о них на телефон 112.