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Регион
2 августа, 02:46

Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Рязанской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обломки украинского беспилотника упали на территорию предприятия в Рязанской области. Как сообщил губернатор Павел Малков, налёт дронов отражают силы противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы.

«Обломки попали на территорию предприятия, последствия устраняются»,написал он в Telegram-канале.

Власти уточнили, что в результате атаки жертв среди населения и повреждения в жилых домах не зафиксировали. Граждан просят на приближаться к обломкам БПЛА и сообщать о них на телефон 112.

Отметим, что этой же ночью ВСУ атаковали дронами Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области. Кроме этого, по данным на утро 2 августа, остаются закрытыми четыре гражданских аэропорта в Самаре, Саратове, Тамбове и Пензе.

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Лия Мурадьян
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