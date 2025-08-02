Украинские БПЛА атаковали предприятие в Новокуйбышевске Самарской области

Украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом утром 2 августа сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Сегодня утром вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске. На месте работают оперативные службы», — написал он в Telegram-канале.