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Регион
2 августа, 03:26

Украинские БПЛА атаковали предприятие в Новокуйбышевске Самарской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом утром 2 августа сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Сегодня утром вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске. На месте работают оперативные службы»,написал он в Telegram-канале.

Для безопасности граждан в регионе временно ограничили работу мобильного интернета.

Аэропорты Самары и Пензы временно закрыли утром 2 августа
Аэропорты Самары и Пензы временно закрыли утром 2 августа

Отметим, что перед этим обломки дрона ВСУ упали на территорию предприятия в Рязанской области. Там налёт обошёлся без жертв и повреждений жилых домов. Также этой ночью украинские боевики атаковали дронами Ростовскую, Липецкую и Воронежскую области.

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Лия Мурадьян
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