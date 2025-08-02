Украинские БПЛА атаковали предприятие в Новокуйбышевске Самарской области
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Украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом утром 2 августа сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«Сегодня утром вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске. На месте работают оперативные службы», — написал он в Telegram-канале.
Для безопасности граждан в регионе временно ограничили работу мобильного интернета.
Отметим, что перед этим обломки дрона ВСУ упали на территорию предприятия в Рязанской области. Там налёт обошёлся без жертв и повреждений жилых домов. Также этой ночью украинские боевики атаковали дронами Ростовскую, Липецкую и Воронежскую области.