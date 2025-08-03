В аэропорту Сочи задержали вылет 26 рейсов из-за массового налёта дронов

В Сочи более 25 рейсов задерживаются на вылет после временного ограничения работы аэропорта из-за угроз безопасности. Также в воздушную гавань вернулись пять лайнеров, ранее отправленных на запасные аэродромы. Об этом рассказали в пресс-службе сочинского аэропорта.

«На 09:15 мск пять воздушных судов вернулись с запасных аэродромов, будут обслужены и отправлены в города назначения. Из аэропорта Сочи на вылет задерживается 26 рейсов», — говорится в заявлении.

В аэропорту ожидают, что с учётом создавшейся очереди на вылет, задержки коснутся и других рейсов. Сейчас создан оперативный штаб на территории воздушной гавани, в залах работают специальные менеджеры, помогающие пассажирам с решением возникающих вопросов. Там добавили, что один самолёт остаётся на запасном аэродроме в связи с наступившим временем отдыха экипажа.