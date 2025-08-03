Аэропорт Сочи открыли для полётов после атаки беспилотников

Ограничения, вводившиеся в аэропорту Сочи на время атаки беспилотников, сняты. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

«Уважаемые пассажиры, в аэропорту Сочи сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в записи в телеграм-канале.

Напомним, что по итогу атаки украинских БПЛА загорелся резервуар с топливом на нефтебазе в Адлерском районе. Кроме этого, обломки одного из дронов зацепили здание в гаражном кооперативе на Авиационной улице. Сейчас возгорания тушат.