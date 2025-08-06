За три часа силы ПВО сбили шесть украинских дронов над тремя регионами РФ

За три часа расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об это сообщает пресс-служба Минобороны России.

Четыре беспилотника сбили над Ростовской областью. По одному дрону уничтожили над территориями Брянской и Калужской областей.