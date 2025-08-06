За три часа силы ПВО сбили шесть украинских дронов над тремя регионами РФ
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За три часа расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об это сообщает пресс-служба Минобороны России.
Четыре беспилотника сбили над Ростовской областью. По одному дрону уничтожили над территориями Брянской и Калужской областей.
Ранее житель Сватово в ЛНР скончался в больнице после атаки украинского БПЛА. 43-летний мужчина получил множественные осколочные ранения головы, туловища, конечностей. К сожалению, медики оказались бессильны, пациент скончался, не приходя в сознание. Ещё один пострадавший — 62-летний работник муниципального унитарного предприятия «Сватовский водоканал» — доставлен в медучреждение с осколочными ранениями лица.