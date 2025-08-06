Дрон ВСУ атаковал территорию «Мираторга» в Курской области, есть раненый

Вражеский беспилотник атаковал территорию агрохолдинга «Мираторг» в Курской области. В результате ЧП один человек пострадал. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

5 августа украинский дрон совершил нападение в деревне Хитровка Суджанского района. В результате атаки 50-летний сотрудник «Мираторга» получил слепые осколочные ранения правого предплечья и голени.

«К сожалению, пострадал сотрудник предприятия. У 50-летнего мужчины слепое осколочное ранение правого предплечья и голени. Ему оказали первую помощь и отпустили на амбулаторное лечение», — написал Хинштейн.

Врио губернатора вновь призвал жителей воздержаться от возвращения в приграничные районы, подчёркивая сохраняющуюся опасность. Хинштейн заявил о необходимости соблюдения мер безопасности в приграничной зоне.