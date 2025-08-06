Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 07:26

Дрон ВСУ атаковал территорию «Мираторга» в Курской области, есть раненый

Хинштейн: После удара БПЛА в Курской области пострадал 50-летний мужчина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Вражеский беспилотник атаковал территорию агрохолдинга «Мираторг» в Курской области. В результате ЧП один человек пострадал. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

5 августа украинский дрон совершил нападение в деревне Хитровка Суджанского района. В результате атаки 50-летний сотрудник «Мираторга» получил слепые осколочные ранения правого предплечья и голени.

«К сожалению, пострадал сотрудник предприятия. У 50-летнего мужчины слепое осколочное ранение правого предплечья и голени. Ему оказали первую помощь и отпустили на амбулаторное лечение», — написал Хинштейн.

Врио губернатора вновь призвал жителей воздержаться от возвращения в приграничные районы, подчёркивая сохраняющуюся опасность. Хинштейн заявил о необходимости соблюдения мер безопасности в приграничной зоне.

БПЛА атаковал машину коммунальных служб в Сватово, есть погибшие
БПЛА атаковал машину коммунальных служб в Сватово, есть погибшие

Недавно пассажирский автобус, совершавший рейс из Лисичанска в Приволье, подвергся нападению вражеского беспилотника. В результате этой атаки один человек погиб, а пятеро получили травмы. Все пострадавшие были доставлены в больницу, где им оперативно оказали всю необходимую медицинскую помощь.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Александр Хинштейн
  • Ситуация в Курской области
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar