Один человек погиб, пятеро ранены после атаки ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР
БПЛА ВСУ атаковал рейсовый автобус Лисичанск-Приволье, один человек погиб
Обложка © Telegram / Администрация Лисичанска
В минувшую пятницу — 1 августа — беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины атаковал пассажирский автобус, следовавший по маршруту из Лисичанска в Приволье. Один человек погиб, пятеро получили ранения.
«В пятницу приблизительно в 14:20 дрон, управляемый незаконными украинскими националистическими формированиями, атаковал рейсовый автобус, который следовал по маршруту Лисичанск-Приволье», — говорится в сообщении администрации муниципалитета.
Последствия атаки дрона ВСУ. Фото © Telegram / Администрация Лисичанска
Всего шесть человек получили травмы. Все пострадавшие были направлены в больницу, где им предоставили всю необходимую врачебную помощь. Один из них с крайне тяжёлыми ранениями был перевезён в Луганск, где умер 4 августа.
Выяснением всех деталей данного происшествия занимаются уполномоченные органы.
Ранее Life.ru писал, что украинские беспилотники совершили атаку на предприятие в Пензе. Вследствие удара по производственному объекту двое получили ранения, а один человек скончался.