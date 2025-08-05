БПЛА атаковал машину коммунальных служб в Сватово, есть погибшие

Украинский беспилотник атаковал автомобиль с сотрудниками коммунального предприятия в Сватовском районе ЛНР. Об этом сообщил депутат народного совета республики Александр Криеренко. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

По его словам, рабочие занимались восстановлением и обслуживанием водопроводной инфраструктуры.

«Ребята просто делали свою работу, несмотря на военную обстановку. Каждый день выходили, чтобы в домах жителей была вода», — отметил Криеренко.