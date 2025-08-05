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5 августа, 15:10

БПЛА атаковал машину коммунальных служб в Сватово, есть погибшие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Andrey Mihaylov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Andrey Mihaylov

Украинский беспилотник атаковал автомобиль с сотрудниками коммунального предприятия в Сватовском районе ЛНР. Об этом сообщил депутат народного совета республики Александр Криеренко. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

По его словам, рабочие занимались восстановлением и обслуживанием водопроводной инфраструктуры.

«Ребята просто делали свою работу, несмотря на военную обстановку. Каждый день выходили, чтобы в домах жителей была вода», — отметил Криеренко.

А на днях вражеский дрон атаковал пассажирский автобус, следовавший по маршруту из Лисичанска в Приволье. Один человек погиб, пятеро получили ранения.

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Марина Фещенко
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