Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 04:23

За прошедшую ночь расчёты ПВО уничтожили 82 украинских беспилотника

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 82 украинских дрона. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Наибольшее количество беспилотников — 31 — сбито над акваторией Азовского моря. Одиннадцать БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, десять — над Ростовской областью.

Девять дронов перехватили над территорией Краснодарского края, восемь — над акваторией Чёрного моря, семь — над Волгоградской областью, четыре — над Белгородской областью. По одному БПЛА уничтожили над территориями Курской и Орловской областей.

Слюсарь: На севере Ростовской области отразили атаку ВСУ
Слюсарь: На севере Ростовской области отразили атаку ВСУ

Ранее в Славянске-на-Кубани мужчина пострадал при падении обломков БПЛА. Пострадавшего доставили в медучреждение, где ему оказывают необходимое лечение. В результате инцидента также пострадало частное домовладение, в Красноармейском районе зафиксированы пожары, вызванные аналогичными падениями фрагментов. Очаги возгорания ликвидированы.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar