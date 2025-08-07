Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 03:09

Слюсарь: На севере Ростовской области отразили атаку ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские бойцы отразили атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на севере Ростовской области: в Чертковском и Миллеровском районах. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«По оперативным данным, никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал он в своём телеграм-канале.

В Новороссийске перекрыли движение из-за атаки безэкипажных катеров ВСУ
В Новороссийске перекрыли движение из-за атаки безэкипажных катеров ВСУ

Ранее несколько мощных взрывов прогремели в Новороссийске. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников и безэкипажных катеров. Официальной информации пока не поступало.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar