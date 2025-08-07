Слюсарь: На севере Ростовской области отразили атаку ВСУ
Обложка © Telegram / Минобороны России
Российские бойцы отразили атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на севере Ростовской области: в Чертковском и Миллеровском районах. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«По оперативным данным, никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее несколько мощных взрывов прогремели в Новороссийске. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников и безэкипажных катеров. Официальной информации пока не поступало.