Слюсарь: На севере Ростовской области отразили атаку ВСУ

Российские бойцы отразили атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на севере Ростовской области: в Чертковском и Миллеровском районах. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«По оперативным данным, никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал он в своём телеграм-канале.