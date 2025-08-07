Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 01:38

Несколько мощных взрывов прогремели в Новороссийске

SHOT: Несколько взрывов раздались в Новороссийске, работает ПВО

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В Новороссийске зафиксирована серия взрывов. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников и безэкипажных катеров. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, местные жители проснулись от громких звуков около 4 утра. В городе сработала сирена. Официальной информации пока не поступало.

Крымский мост временно перекрыли для движения автотранспорта
Крымский мост временно перекрыли для движения автотранспорта

Напомним, ранее в Новороссийске перекрыли движение из-за атаки безэкипажных катеров ВСУ. Ограничения на движение транспорта действуют в районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской. Кроме того, власти города запретили прогулки по набережной для обеспечения безопасности граждан.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar