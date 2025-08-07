Несколько мощных взрывов прогремели в Новороссийске

В Новороссийске зафиксирована серия взрывов. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников и безэкипажных катеров. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, местные жители проснулись от громких звуков около 4 утра. В городе сработала сирена. Официальной информации пока не поступало.