Крымский мост временно перекрыли для движения автотранспорта
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder
Автомобильное движение через Крымский мост было приостановлено. Об этом сообщили в Telegram-канале, отслеживающем обстановку на подъездах к переправе.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в связи с масштабными пробками, на Крымском мосту планируют установить знак и нарисовать сплошную линию, чтобы пресекать деятельность обочечников. Нарушителям может грозить лишение водительских прав. Водителей просят помнить: обочина предназначена только для экстренных служб.