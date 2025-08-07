Крымский мост временно перекрыли для движения автотранспорта

Автомобильное движение через Крымский мост было приостановлено. Об этом сообщили в Telegram-канале, отслеживающем обстановку на подъездах к переправе.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.