Пробки, нервы, штрафы: На Крымском мосту начнут лишать прав обочечников

Из-за туристического ажиотажа Крымский мост оказался в рекордных заторах. Некоторые водители пытаются объехать очередь по обочине — и теперь за это можно будет лишиться водительских прав. Об этом сообщил Mash.

Водителей, которые пытаются проскочить без очереди пробку на Крымском мосту, могут начать лишать прав. Видео © Telegram / Mash

На Крымском мосту ежедневно досматривают до 15 тысяч автомобилей, и нагрузка продолжает расти. К концу сезона полуостров планирует побить десятилетний рекорд, приняв более 7 миллионов туристов. На фоне ажиотажа появилась серьёзная проблема — так называемые «обочечники», которые объезжают пробки вне очереди. Как правило, это местные жители Крыма и Кубани, а также таксисты.

Пока на подъезде к досмотру нет разметки, водителей штрафовать сложно. Однако в ближайшее время там установят знак и нарисуют сплошную линию. Нарушителям может грозить лишение водительских прав. Водителей просят помнить: обочина предназначена только для экстренных служб. Тем, кто спешит, советуют пользоваться электричками, которые курсируют с обеих сторон моста. При этом цены в регионе выросли на 18–20% по сравнению с прошлым годом. Дополнительный прирост туристов — около 400 тысяч человек — связан с загрязнением пляжей Краснодарского края мазутом.