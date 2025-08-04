«Другие маршруты запрещены!» Туристов предостерегли от попыток объехать пробку перед Крымским мостом

Автомобилистам, направляющимся на Крымский мост со стороны Таманского полуострова, разрешено ехать исключительно по федеральной трассе А-290. Другие маршруты закрыты и контролируются сотрудниками ГИБДД. Об этом сообщил информационный центр о ситуации на мосту.

«Движение на Крымский мост со стороны Тамани разрешено исключительно по федеральной автодороге А-290. Следовать другим маршрутам запрещено!» — говорится в сообщении.

Все съезды со стороны станицы Тамань перекрыты. За соблюдением ограничений следят сотрудники ГИБДД. Таким образом, въезд на мост со стороны Таманского полуострова теперь возможен только по одной федеральной трассе А-290. Нарушение запрета грозит административными мерами.