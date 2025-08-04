«Другие маршруты запрещены!» Туристов предостерегли от попыток объехать пробку перед Крымским мостом
Въезд на Крымский мост со стороны Тамани разрешили только по трассе А-290
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Автомобилистам, направляющимся на Крымский мост со стороны Таманского полуострова, разрешено ехать исключительно по федеральной трассе А-290. Другие маршруты закрыты и контролируются сотрудниками ГИБДД. Об этом сообщил информационный центр о ситуации на мосту.
«Движение на Крымский мост со стороны Тамани разрешено исключительно по федеральной автодороге А-290. Следовать другим маршрутам запрещено!» — говорится в сообщении.
Все съезды со стороны станицы Тамань перекрыты. За соблюдением ограничений следят сотрудники ГИБДД. Таким образом, въезд на мост со стороны Таманского полуострова теперь возможен только по одной федеральной трассе А-290. Нарушение запрета грозит административными мерами.
Накануне сообщалось, что на 10:00 3 августа, на подъездах к Крымскому мосту со стороны Таманского полуострова скопилось более 1650 автомобилей, которые ожидают ручного досмотра. Среднее время ожидания составляет около четырёх часов, сообщили в пресс-службе, отслеживающей ситуацию на подъездах к объекту. Небольшие очереди также образовались со стороны Керчи — там на проверку стоят около 20 автомобилей.