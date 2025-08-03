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Регион
3 августа, 07:54

Более 1,6 тысячи машин скопилось в пробке на Крымском мосту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko

На Крымском мосту к 10:00 утра 3 августа скопилось более 1650 тысячи автомобилей, ожидающих ручного досмотра. Среднее время ожидания составляет около четырёх часов, сообщает пресс-служба, отслеживающая ситуацию на подъездах к объекту.

Небольшая очередь из транспортных также скопилась и со стороны Керчи. Там на проверку стоят 20 автомобилей.

14 поездов следуют с задержками после закрытия Крымского моста на 5 часов
14 поездов следуют с задержками после закрытия Крымского моста на 5 часов

Ранее Life.ru сообщал, что движение по Крымскому мосту перекрывали на пять часов 1 августа в 23:50 по московскому времени. Причины такого решения не сообщались, однако машины вновь начали двигаться по нему примерно в 05:00. В Крыму в то же время объявили ракетную опасность.

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Наталья Афонина
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