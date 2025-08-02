14 поездов следуют с задержками после закрытия Крымского моста на 5 часов

Оператор пассажирских железнодорожных перевозок «Гранд сервис экспресс» сообщил о значительных задержках на направлениях в Крым и с полуострова. В общей сложности 14 скорых поездов «Таврия» — девять, следующих в сторону Крыма, и пять, направляющихся обратно — вынуждены ожидать на маршруте. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Максимальное отставание от графика достигло шести с половиной часов, минимальное — порядка получаса. Среди задержанных — три состава, прибывающие в Симферополь из Адлера, Кисловодска и Москвы с отправлением 1 августа; три поезда в Севастополь из Санкт-Петербурга, Москвы и Мурманска, стартовавшие 31 июля; два состава в Евпаторию из Москвы и Санкт-Петербурга, а также один поезд в Феодосию из столицы, все с отправлением 31 июля.

Причины сбоев официально не раскрываются, однако известно, что ночью движение по Крымскому мосту было приостановлено примерно на пять часов. Это событие напрямую повлияло на расписание железнодорожного транспорта.