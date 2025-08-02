14 поездов следуют с задержками после закрытия Крымского моста на 5 часов
Крымский оператор ж/д перевозок сообщил о задержке 14 поездов
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Оператор пассажирских железнодорожных перевозок «Гранд сервис экспресс» сообщил о значительных задержках на направлениях в Крым и с полуострова. В общей сложности 14 скорых поездов «Таврия» — девять, следующих в сторону Крыма, и пять, направляющихся обратно — вынуждены ожидать на маршруте. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Максимальное отставание от графика достигло шести с половиной часов, минимальное — порядка получаса. Среди задержанных — три состава, прибывающие в Симферополь из Адлера, Кисловодска и Москвы с отправлением 1 августа; три поезда в Севастополь из Санкт-Петербурга, Москвы и Мурманска, стартовавшие 31 июля; два состава в Евпаторию из Москвы и Санкт-Петербурга, а также один поезд в Феодосию из столицы, все с отправлением 31 июля.
Причины сбоев официально не раскрываются, однако известно, что ночью движение по Крымскому мосту было приостановлено примерно на пять часов. Это событие напрямую повлияло на расписание железнодорожного транспорта.
Кроме того, задерживаются поезда и в обратном направлении: три состава, отправившиеся 1 августа из Симферополя, Евпатории и Севастополя в Москву; один поезд из Севастополя в Санкт-Петербург; а также состав из Симферополя в Кисловодск с тем же числом отправления.
Ранее Life.ru сообщал, что движение по Крымскому мосту перекрывали на пять часов 1 августа в 23:50 по московскому времени. Причины такого решения не сообщались, но в то же время объявили ракетную опасность. Транспорт вновь начал двигаться по мосту примерно в 05:00. Утром сообщалось, что за ночь на подъездах к пунктам проверки там скопилось порядка 2 300 автомобилей.