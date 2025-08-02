Около 2 360 машин застряли в очереди у Крымского моста, время ожидания — 4 часа
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За прошедшую ночь на подъездах к пунктам проверки у Крымского моста скопилось порядка 2 300 автомобилей, сообщает телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».
По данным на 08:00 по Москве, со стороны Тамани, что в Краснодарском крае, на ручной досмотр ожидают 1 490 транспортных средств. Водителям приходится рассчитывать примерно на четыре часа в очереди.
На противоположном направлении, у крымской Керчи, ситуация не менее напряжённая: здесь на проверку стоят 870 машин с прогнозируемым временем ожидания свыше трёх часов.
Ранее Life.ru сообщал, что движение по Крымскому мосту перекрывали на пять часов 1 августа в 23:50 по московскому времени. Причины такого решения не сообщались, однако машины вновь начали двигаться по нему примерно в 05:00. В Крыму в то же время объявили ракетную опасность.