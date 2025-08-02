Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 05:26

Около 2 360 машин застряли в очереди у Крымского моста, время ожидания — 4 часа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Budilnikov Yuriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Budilnikov Yuriy

За прошедшую ночь на подъездах к пунктам проверки у Крымского моста скопилось порядка 2 300 автомобилей, сообщает телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».

По данным на 08:00 по Москве, со стороны Тамани, что в Краснодарском крае, на ручной досмотр ожидают 1 490 транспортных средств. Водителям приходится рассчитывать примерно на четыре часа в очереди.

На противоположном направлении, у крымской Керчи, ситуация не менее напряжённая: здесь на проверку стоят 870 машин с прогнозируемым временем ожидания свыше трёх часов.

Ландшафтный пожар охватил 20 гектаров рядом с трассой в Крыму
Ландшафтный пожар охватил 20 гектаров рядом с трассой в Крыму

Ранее Life.ru сообщал, что движение по Крымскому мосту перекрывали на пять часов 1 августа в 23:50 по московскому времени. Причины такого решения не сообщались, однако машины вновь начали двигаться по нему примерно в 05:00. В Крыму в то же время объявили ракетную опасность.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • крымскиймост
  • Общество
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar