Около 2 360 машин застряли в очереди у Крымского моста, время ожидания — 4 часа

За прошедшую ночь на подъездах к пунктам проверки у Крымского моста скопилось порядка 2 300 автомобилей, сообщает телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».

По данным на 08:00 по Москве, со стороны Тамани, что в Краснодарском крае, на ручной досмотр ожидают 1 490 транспортных средств. Водителям приходится рассчитывать примерно на четыре часа в очереди.

На противоположном направлении, у крымской Керчи, ситуация не менее напряжённая: здесь на проверку стоят 870 машин с прогнозируемым временем ожидания свыше трёх часов.