Ландшафтный пожар охватил 20 гектаров рядом с трассой в Крыму
МЧС: 20 га сухостоя загорелись вдоль автотрассы Евпатория – Симферополь
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В Симферопольском районе Крыма зафиксирован природный пожар на площади в 20 гектаров, ветер препятствует тушению, разнося огня. О случившемся сообщает пресс-служба МЧС России.
«Горят, по предварительным данным, 20 гектаров сухостоя вдоль автодороги Евпатория – Симферополь. Ветер разносит пламя. На месте работают сотрудники МЧС России и МЧС Крыма — всего более 80 специалистов и 14 единиц техники», — уточнили в ведомстве.
О возгорании стало известно в 16:00 (по Москве). Примерно через час пожар удалось локализовать.
Ранее сообщалось, что в Караларском природном парке в Крыму произошёл пожар на площади в 10 гектаров, огонь удалось быстро потушить. Причиной возгорания стала халатность со стороны отдыхающих. Туристы съехали на машине с разрешённого маршрута и решили сократить путь по полю с сухостоем. Однако искры от пробуксовки колёс вызвали пожар.