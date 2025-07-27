Ландшафтный пожар охватил 20 гектаров рядом с трассой в Крыму

В Симферопольском районе Крыма зафиксирован природный пожар на площади в 20 гектаров, ветер препятствует тушению, разнося огня. О случившемся сообщает пресс-служба МЧС России.

«Горят, по предварительным данным, 20 гектаров сухостоя вдоль автодороги Евпатория – Симферополь. Ветер разносит пламя. На месте работают сотрудники МЧС России и МЧС Крыма — всего более 80 специалистов и 14 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

О возгорании стало известно в 16:00 (по Москве). Примерно через час пожар удалось локализовать.