Автотуристы решили сократить путь по сухому полю в Крыму и «вызвали» адский пожар
В Караларском парке в Крыму произошёл пожар на 10 га из-за машины с туристами
Пожар в Крыму. Обложка © VK / Ольга Шевцова
В Караларском природном парке в Крыму произошёл пожар на площади в 10 гектаров, огонь удалось быстро потушить. Об этом сообщила глава Министерства экологии и природных ресурсов полуострова Ольга Шевцова. Она добавила, что причиной возгорания стала халатность со стороны отдыхающих.
«Вчера потушили пожар в Караларском парке. Парк является особо охраняемой природной территорией регионального значения и, конечно, здесь установлен режим особой охраны», — говорится в тексте.
Пожар в Крыму. Видео © VK / Ольга Шевцова
Как предполагается, группа туристов ушла на автомобиле от разрешённого маршрута и решила пересечь поле. Однако в момент пробуксовки колёс искры попали на сухую траву, пламя быстро начало распространяться, в том числе и на машину. Полиция проводит проверку. Виновников ждёт наказание за причинённый экосистеме парка вред.
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