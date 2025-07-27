Автотуристы решили сократить путь по сухому полю в Крыму и «вызвали» адский пожар

В Караларском природном парке в Крыму произошёл пожар на площади в 10 гектаров, огонь удалось быстро потушить. Об этом сообщила глава Министерства экологии и природных ресурсов полуострова Ольга Шевцова. Она добавила, что причиной возгорания стала халатность со стороны отдыхающих.

Пожар в Крыму. Фото © VK / Ольга Шевцова

Пожар в Крыму. Фото © VK / Ольга Шевцова

Пожар в Крыму. Фото © VK / Ольга Шевцова

«Вчера потушили пожар в Караларском парке. Парк является особо охраняемой природной территорией регионального значения и, конечно, здесь установлен режим особой охраны», — говорится в тексте.

Пожар в Крыму. Видео © VK / Ольга Шевцова

Как предполагается, группа туристов ушла на автомобиле от разрешённого маршрута и решила пересечь поле. Однако в момент пробуксовки колёс искры попали на сухую траву, пламя быстро начало распространяться, в том числе и на машину. Полиция проводит проверку. Виновников ждёт наказание за причинённый экосистеме парка вред.