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Регион
27 июля, 12:56

В РСТ рассказали, когда начнётся эвакуация российских туристов из охваченной пожарами Турции

РСТ: Туристов из РФ эвакуируют из отелей Турции, если к ним подберётся пламя

Турция. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orhan Cam

Турция. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orhan Cam

Туристов из РФ начнут эвакуировать из отелей в курортных городах Турции, охваченной лесными пожарами, если пламя подойдёт слишком близко к местам отдыха людей. Туроператоры находятся на связи с местными властями, который утверждают, что прямой угрозы россиянам сейчас нет. Об этом рассказали представители Российского союза туриндустрии.

«У турецких властей есть большой опыт борьбы с лесными пожарами, и в случае чрезвычайной ситуации все отдыхающие будут оперативно эвакуированы», — уточнили в РСТ в беседе с телеканалом «Звезда».

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Ранее лесные пожары на юге Турции привели к эвакуации более 1,3 тыс. жителей провинций Мерсин и Карабюк. Возгорание началось на востоке Антальи и из-за аномальной жары и сильного ветра перекинулось на соседние районы. Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы заявил, что семь пожаров в шести провинциях удалось взять под контроль.

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Борис Эльфанд
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