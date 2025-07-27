В РСТ рассказали, когда начнётся эвакуация российских туристов из охваченной пожарами Турции

Туристов из РФ начнут эвакуировать из отелей в курортных городах Турции, охваченной лесными пожарами, если пламя подойдёт слишком близко к местам отдыха людей. Туроператоры находятся на связи с местными властями, который утверждают, что прямой угрозы россиянам сейчас нет. Об этом рассказали представители Российского союза туриндустрии.

«У турецких властей есть большой опыт борьбы с лесными пожарами, и в случае чрезвычайной ситуации все отдыхающие будут оперативно эвакуированы», — уточнили в РСТ в беседе с телеканалом «Звезда».