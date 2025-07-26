Более тысячи человек эвакуированы из-за лесных пожаров на юге Турции

Лесные пожары на юге Турции привели к эвакуации более 1,3 тыс. жителей провинций Мерсин и Карабюк. Об этом сообщает телеканал NTV.

По данным издания, возгорание началось на востоке Антальи и из-за аномальной жары и сильного ветра перекинулось на соседние районы. В Карабюке пожар продолжается уже более 70 часов.

«В рамках предосторожности эвакуированы 125 жителей деревни Караага и 139 жителей деревни Лале в провинции Мерсин, а также 260 единиц мелкого рогатого скота», — передаёт NTV.

Телеканал уточняет, что в деревне Чавушлар (Карабюк) из 613 домов вывезли свыше тысячи человек.

Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы заявил, что семь пожаров в шести провинциях удалось взять под контроль. Вместе с тем он предупредил о прогнозируемом росте температуры в стране ещё на 10°C, что приведет к превышению отметки в 40°C, а также об усилении ветра. В связи с этим он призвал население соблюдать осторожность.