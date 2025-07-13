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13 июля, 10:04

Апокалипсис в Юте: Мощные лесные пожары не утихают в США уже три дня

Fox13: В штате Юта не утихают лесные пожары, сопровождаемые огненными вихрями

Лесные пожары в Юте уничтожили 62 тысячи акров леса и дошли до Колорадо. Обложка © Х / The Hotshot Wake Up

Лесные пожары в Юте уничтожили 62 тысячи акров леса и дошли до Колорадо. Обложка © Х / The Hotshot Wake Up

Масштабные пожары в американском штате Юта бушуют уже третий день. Пламя охватило более трёх тысяч гектаров, а огненный вихрь полностью уничтожил жилой дом. По данным телеканала Fox 13, пламя уже вышло за пределы Юты и перекинулось на штат Колорадо, где были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Власти организовали экстренную эвакуацию жителей из зон повышенной опасности.

Лесные пожары в Юте уничтожили 62 тысячи акров леса и дошли до Колорадо. Видео © Х / Todd Paron

Ситуацию усугубляет засушливая погода и мощные порывы ветра, которые способствуют образованию огненных смерчей. Один из них полностью сжёг жилой дом. Очевидцы делятся кадрами плотного дыма, опустившегося на дороги — видимость минимальна, воздух отравлен гарью.

В Ростовской области разгорелся лесной пожар на площади 97 га
В Ростовской области разгорелся лесной пожар на площади 97 га

Лесные пожары вспыхнули не только в США — в Турции огонь вплотную подступил к крупному городу Измир. Стихия распространяется с пугающей скоростью из-за сухого воздуха и сильного ветра. По данным местных властей, в регионе уже эвакуировали несколько населённых пунктов. Жителям рекомендуют не покидать дома без необходимости и держать окна закрытыми из-за дыма.

Милена Скрипальщикова
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