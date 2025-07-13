Апокалипсис в Юте: Мощные лесные пожары не утихают в США уже три дня

Масштабные пожары в американском штате Юта бушуют уже третий день. Пламя охватило более трёх тысяч гектаров, а огненный вихрь полностью уничтожил жилой дом. По данным телеканала Fox 13, пламя уже вышло за пределы Юты и перекинулось на штат Колорадо, где были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Власти организовали экстренную эвакуацию жителей из зон повышенной опасности.

Лесные пожары в Юте уничтожили 62 тысячи акров леса и дошли до Колорадо. Видео © Х / Todd Paron

Ситуацию усугубляет засушливая погода и мощные порывы ветра, которые способствуют образованию огненных смерчей. Один из них полностью сжёг жилой дом. Очевидцы делятся кадрами плотного дыма, опустившегося на дороги — видимость минимальна, воздух отравлен гарью.