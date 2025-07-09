В Ростовской области разгорелся лесной пожар на площади 97 га
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В Ростовской области произошёл лесной пожар, который охватил 97 гектаров земли. Огонь возник в Каменском лесничестве, информацию об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии региона.
По данным министерства, на 20:00 площадь возгорания составляет 97 гектаров.
«На территории Каменского лесничества зафиксирован лесной пожар. На 20:00 площадь пожара составляет 97 га», — говорится в сообщении.
Ранее в Ростове-на-Дону у ТЦ «Меркурий» вспыхнул крупный пожар в складе и офисе, охватив 2200 кв. м. Причины возгорания уточняются, жертв нет. Пожар потушили 53 специалиста и 19 единиц техники.