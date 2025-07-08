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Регион
8 июля, 13:30

Небо Ростова-на-Дону заволокло чёрным дымом из-за пожара рядом с крупнейшим ТЦ

В Ростове-на-Дону горят склады и офисное здание на площади 2200 кв. м.

Обложка © VK / Ростов Папа, Ростов-на-Дону

Обложка © VK / Ростов Папа, Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону рядом с крупнейшим в городе торговым центром «Меркурий» произошёл масштабный пожар в складском помещении и офисном здании, огонь охватил 2200 квадратных метров. О случившемся пишет МЧС по региону. Причины возгорания пока неизвестны, пострадавших нет.

Пожар в Ростове-на-Дону. Видео © Telegram / МЧС Ростовской области

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 31 В. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение и офисное здание на площади 2200 кв.м. Сейчас пожар тушат 53 специалиста и 19 единиц техники. Предварительно, никто не пострадал», — уточнили в ведомстве.

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Накануне сообщалось, что крупный пожар разгорелся на складе в Екатеринбурге, на улице Монтажников. Четырёхэтажное здание охватил огонь на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Кровля здания частично. обрушилась.

Татьяна Миссуми
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