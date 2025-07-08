Небо Ростова-на-Дону заволокло чёрным дымом из-за пожара рядом с крупнейшим ТЦ

В Ростове-на-Дону рядом с крупнейшим в городе торговым центром «Меркурий» произошёл масштабный пожар в складском помещении и офисном здании, огонь охватил 2200 квадратных метров. О случившемся пишет МЧС по региону. Причины возгорания пока неизвестны, пострадавших нет.

Пожар в Ростове-на-Дону. Видео © Telegram / МЧС Ростовской области

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 31 В. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение и офисное здание на площади 2200 кв.м. Сейчас пожар тушат 53 специалиста и 19 единиц техники. Предварительно, никто не пострадал», — уточнили в ведомстве.