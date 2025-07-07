Пожар на площади 3,5 тысячи квадратов вспыхнул на складе в Екатеринбурге

Крупный пожар разгорелся на складе в Екатеринбурге, на улице Монтажников. Четырехэтажное здание охвачено огнем на площади 3,5 тысячи квадратных метров. По данным МЧС, кровля частично обрушилась. Сейчас пожарные активно борются с огн\м.

Склад на площади 3,5 тысячи кв. метров загорелся в Екатеринбурге. Видео © Telegram/ МЧС России

«Площадь пожара увеличилась до 3 500 квадратов. К тушению привлечены более 70 специалистов и 30 единиц техники», — указали в МЧС.