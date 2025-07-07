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7 июля, 17:15

Пожар на площади 3,5 тысячи квадратов вспыхнул на складе в Екатеринбурге

МЧС: В Екатеринбурге загорелся склад на площади 3,5 тысячи кв. метров

Крупный пожар разгорелся на складе в Екатеринбурге, на улице Монтажников. Четырехэтажное здание охвачено огнем на площади 3,5 тысячи квадратных метров. По данным МЧС, кровля частично обрушилась. Сейчас пожарные активно борются с огн\м.

Склад на площади 3,5 тысячи кв. метров загорелся в Екатеринбурге. Видео © Telegram/ МЧС России

«Площадь пожара увеличилась до 3 500 квадратов. К тушению привлечены более 70 специалистов и 30 единиц техники», — указали в МЧС.

Пятиэтажка в Ершове частично обрушилась после взрыва газа
Пятиэтажка в Ершове частично обрушилась после взрыва газа

Ранее Life.ru сообщал о вспыхнувшем пожаре в ТЦ «Метрополис» в столице. Посетителей пришлось эвакуировать. Из здания вывели более трёхсот человек, благо никто из них не пострадал.

Обложка © Telegram/ МЧС России

Полина Никифорова
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