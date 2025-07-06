Возгорание в торговом центре «Метрополис» было ликвидировано
SHOT: Пожар в ТЦ «Метрополис» на севере Москвы ликвидирован
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Пожар в торговом центре «Метрополис» был потушен, сообщает SHOT. Огонь вспыхнул в помещениях, расположенных на цокольном этаже, где находилось складируемое имущество.
По данным Telegram-канала, из здания вывели более трёхсот человек. Информации о пострадавших нет.
Напомним, 5 июля в 22:20 произошло возгорание в ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе. По предварительным данным, возгорание произошло в архивном помещении. В здании наблюдалось интенсивное задымление.