Возгорание в торговом центре «Метрополис» было ликвидировано

Пожар в торговом центре «Метрополис» был потушен, сообщает SHOT . Огонь вспыхнул в помещениях, расположенных на цокольном этаже, где находилось складируемое имущество.

По данным Telegram-канала, из здания вывели более трёхсот человек. Информации о пострадавших нет.