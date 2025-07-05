Пожар вспыхнул в ТЦ «Солнечный ветер» на северо-западе Москвы
МЧС: На северо-западе Москвы вспыхнула кровля административного здания
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на северо-западе Москвы — на улице Маршала Катукова загорелась кровля ТЦ «Солнечный ветер». Об этом сообщили в экстренных службах.
Пожар на северо-западе Москвы. Видео © Telegram / SHOT
По предварительной информации, произошло возгорание утеплителя вентилируемого фасада. С крыши сооружения поднимается густой белый дым. Пожарные расчёты, в том числе газодымозащитная служба, проводят разведку и ликвидацию очага. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались около 100 человек.
«Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении МЧС.
Ранее Life.ru сообщал о пожаре в парк-отеле «Резиденция 888» в Челябинской области. Экстренные службы оперативно прибыли на место, но к этому времени пламя успело распространиться на 400 квадратных метров. О пострадавших и погибших не сообщалось.
Обложка © Telegram / SHOT