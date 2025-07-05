Пожар вспыхнул в ТЦ «Солнечный ветер» на северо-западе Москвы

Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на северо-западе Москвы — на улице Маршала Катукова загорелась кровля ТЦ «Солнечный ветер». Об этом сообщили в экстренных службах.

Пожар на северо-западе Москвы. Видео © Telegram / SHOT

По предварительной информации, произошло возгорание утеплителя вентилируемого фасада. С крыши сооружения поднимается густой белый дым. Пожарные расчёты, в том числе газодымозащитная служба, проводят разведку и ликвидацию очага. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались около 100 человек.

«Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении МЧС.