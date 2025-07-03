Под Челябинском горит крупный парк-отель на площади 400 квадратов
Под Челябинском тушат пожар в парк-отеле «Резиденция 888» на площади 400 кв. м
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В четверг, 3 июля, днём на территории парк-отеля «Резиденция 888», расположенного на берегу озера Малый Кременкуль в СНТ «Урал» под Челябинском, вспыхнул пожар. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на персонал самого комплекса.
Под Челябинском тушат пожар. Видео © Telegram / МЧС Челябинской области
«Да, у нас пожар. Но подробности будут позднее, сейчас не до этого», — подчеркнули на месте ЧП.
Информация о возможных пострадавших и жертвах не уточняется. Не исключено, что на территории парк-отеля могли взорваться газовые баллоны. В региональном ГУ МЧС подчеркнули, что спасительные службы уже борются с огнём. Огонь распространился на площади в 400 «квадратов», отметили пожарные.
Ранее в Котовске в результате пожара на предприятии погибли трое сотрудников. А вчера МЧС предотвратило крупный пожар в Санкт-Петербурге.