Под Челябинском горит крупный парк-отель на площади 400 квадратов

В четверг, 3 июля, днём на территории парк-отеля «Резиденция 888», расположенного на берегу озера Малый Кременкуль в СНТ «Урал» под Челябинском, вспыхнул пожар. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на персонал самого комплекса.

Под Челябинском тушат пожар. Видео © Telegram / МЧС Челябинской области

«Да, у нас пожар. Но подробности будут позднее, сейчас не до этого», — подчеркнули на месте ЧП.