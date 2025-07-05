На севере Москвы вспыхнул пожар в торговом центре «Метрополис»
SHOT: В ТЦ «Метрополис» в столице произошло возгорание, посетителей эвакуируют
Обложка © VK / ТЦ МЕТРОПОЛИС
В Москве вспыхнул пожар в торговом центре «Метрополис» на Ленинградском шоссе, посетителей эвакуируют. Об этом сообщает SHOT.
По предварительным данным, возгорание произошло в архивном помещении в 22:20. В здании наблюдается интенсивное задымление. К месту ЧП оперативно выехали пожарные расчёты. На данный момент о пострадавших не сообщается.
Ранее пожар вспыхнул в ТЦ «Солнечный ветер» на северо-западе Москвы. По предварительной информации, произошло возгорание утеплителя вентилируемого фасада. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались около 100 человек.