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5 июля, 20:13

На севере Москвы вспыхнул пожар в торговом центре «Метрополис»

SHOT: В ТЦ «Метрополис» в столице произошло возгорание, посетителей эвакуируют

Обложка © VK / ТЦ МЕТРОПОЛИС

Обложка © VK / ТЦ МЕТРОПОЛИС

В Москве вспыхнул пожар в торговом центре «Метрополис» на Ленинградском шоссе, посетителей эвакуируют. Об этом сообщает SHOT.

По предварительным данным, возгорание произошло в архивном помещении в 22:20. В здании наблюдается интенсивное задымление. К месту ЧП оперативно выехали пожарные расчёты. На данный момент о пострадавших не сообщается.

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Ранее пожар вспыхнул в ТЦ «Солнечный ветер» на северо-западе Москвы. По предварительной информации, произошло возгорание утеплителя вентилируемого фасада. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались около 100 человек.

Алена Пенчугина
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