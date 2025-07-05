На севере Москвы вспыхнул пожар в торговом центре «Метрополис»

В Москве вспыхнул пожар в торговом центре «Метрополис» на Ленинградском шоссе, посетителей эвакуируют. Об этом сообщает SHOT.

По предварительным данным, возгорание произошло в архивном помещении в 22:20. В здании наблюдается интенсивное задымление. К месту ЧП оперативно выехали пожарные расчёты. На данный момент о пострадавших не сообщается.