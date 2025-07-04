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4 июля, 11:20

В пожаре на острове Шикотан сгорел храм Даниила Московского

Горящий храм на острове Шикотан. Обложка © Официальный сайт Южно-Сахалинской и Курильской епархии

Горящий храм на острове Шикотан. Обложка © Официальный сайт Южно-Сахалинской и Курильской епархии

На Шикотане Сахалинской области сгорел Храм Даниила Московского — единственный на острове. Об этом сообщает Telegram-канал «Шикотанский телеграф», опубликовавший кадры пожара.

Пожар в храме Даниила Московского. Видео © Telegram / Шикотанский телеграф

«По словам благодетеля из Москвы, который помог в создании храма, было «проще тридцать таких храмов построить где-нибудь в Ивановской епархии, чем один у вас», — говорилось на сайте Южно-Сахалинской епархии о храме.

Деревянный храм, построенный в 2003 году из костромского сруба, полностью уничтожен огнём. Он располагался на возвышенности села Малокурильское и был единственным на острове. Причины возгорания выясняются.

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Накануне стало известно о пожаре в парк-отеле «Резиденция 888» в Челябинской области. Экстренные службы оперативно прибыли на место, но к этому времени пламя успело распространиться на 400 квадратных метров. О пострадавших и погибших не сообщалось.

Юрий Лысенко
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