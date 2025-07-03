В Турции мужчина устроил лесной пожар, пытаясь сжечь клеща
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Лесной пожар в турецкой провинции Маниса уничтожил 12 гектаров леса и сельхозугодий из-за неосторожных действий местного жителя. Об этом сообщил телеканал CNN Türk.
«Пожар в Манисе уничтожил уже 12 гектаров сельскохозяйственных земель и леса. Жандармерия, расследуя причины пожара, задержала Озджана Ташхана и установила, что в пожаре виноват он», — передал телеканал.
По версии следствия, мужчина поджёг подушку, на которой обнаружил клеща, а затем выбросил её в сад, что привело к возгоранию. В результате пострадали лесные и сельскохозяйственные территории. Суд принял решение арестовать подозреваемого.
На месте продолжаются работы по тушению — пожарные борются с девятью очагами возгорания. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы ранее заявил, что за последние пять дней в стране произошло более 340 лесных пожаров.
В этом году из-за аномальной жары клещи распространились даже в южных регионах, включая Анталью и Стамбул. В провинции Сивас зафиксировано десять смертей от конго-крымской геморрагической лихорадки, переносчиками которой являются эти паразиты.
Ранее Life.ru сообщал, что турецкие власти эвакуировали жителей трёх сёл вблизи курорта Чешме в Измире из-за приближающегося лесного пожара. Сильный ветер способствовал тому, что огонь, возникший на полях, быстро распространился и охватил лесные массивы. Кроме того, пожары бушуют в Сеферихисаре, а также в районах Мендерес и Газиэмир, которые расположены в горах.