Три села вблизи курорта Чешме в Турции эвакуировали из-за пожара

Турецкие власти эвакуировали жителей трёх сёл близ курорта Чешме в Измире из-за приближающегося лесного пожара. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Возгорание началось на сельхозугодьях, а из-за сильного ветра огонь перекинулся на леса и сады. Власти приняли решение об эвакуации, поскольку пламя опасно приблизилось к жилым районам. Пожар продолжается в нескольких километрах от побережья, вдали от основных туристических зон.

На месте работают 5 самолётов, 18 вертолётов, 36 автоцистерн, бульдозеры и пожарные команды Измирского регионального управления лесного хозяйства. Авиация постоянно сбрасывает на очаги возгорания морскую воду, однако тушение затрудняется из-за сильного ветра.