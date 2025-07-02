Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 19:17

Три села вблизи курорта Чешме в Турции эвакуировали из-за пожара

Обложка ©  Shutterstock / FOTODOM / Yasin Caglayan

Обложка ©  Shutterstock / FOTODOM / Yasin Caglayan

Турецкие власти эвакуировали жителей трёх сёл близ курорта Чешме в Измире из-за приближающегося лесного пожара. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Возгорание началось на сельхозугодьях, а из-за сильного ветра огонь перекинулся на леса и сады. Власти приняли решение об эвакуации, поскольку пламя опасно приблизилось к жилым районам. Пожар продолжается в нескольких километрах от побережья, вдали от основных туристических зон.

На месте работают 5 самолётов, 18 вертолётов, 36 автоцистерн, бульдозеры и пожарные команды Измирского регионального управления лесного хозяйства. Авиация постоянно сбрасывает на очаги возгорания морскую воду, однако тушение затрудняется из-за сильного ветра.

Из-за лесных пожаров в Турции эвакуированы свыше 50 тысяч человек
Из-за лесных пожаров в Турции эвакуированы свыше 50 тысяч человек

Напомним, турецкие пожары бушуют в Сеферихисаре, а также в районах Мендерес и Газиэмир, которые расположены в горах, вдали от побережья. Пламя вплотную приблизилось к жилым строениям. По свидетельствам очевидцев, огненная стихия разгорается в непосредственной близости от курортного города Кушадасы.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Турция
  • В мире
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar