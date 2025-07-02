Три села вблизи курорта Чешме в Турции эвакуировали из-за пожара
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Турецкие власти эвакуировали жителей трёх сёл близ курорта Чешме в Измире из-за приближающегося лесного пожара. Об этом сообщает телеканал Habertürk.
Возгорание началось на сельхозугодьях, а из-за сильного ветра огонь перекинулся на леса и сады. Власти приняли решение об эвакуации, поскольку пламя опасно приблизилось к жилым районам. Пожар продолжается в нескольких километрах от побережья, вдали от основных туристических зон.
На месте работают 5 самолётов, 18 вертолётов, 36 автоцистерн, бульдозеры и пожарные команды Измирского регионального управления лесного хозяйства. Авиация постоянно сбрасывает на очаги возгорания морскую воду, однако тушение затрудняется из-за сильного ветра.
Напомним, турецкие пожары бушуют в Сеферихисаре, а также в районах Мендерес и Газиэмир, которые расположены в горах, вдали от побережья. Пламя вплотную приблизилось к жилым строениям. По свидетельствам очевидцев, огненная стихия разгорается в непосредственной близости от курортного города Кушадасы.