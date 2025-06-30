Из-за лесных пожаров в Турции эвакуированы свыше 50 тысяч человек
Пожары в Турции. Обложка © Х / ChynoNews
В Турции продолжается борьба с лесными пожарами, охватившими три провинции страны. По информации главы МВД республики Али Ерликая, более 50 тысяч человек были эвакуированы из-за угрозы, исходящей от огня.
«В связи с лесными пожарами в Измире, Биледжике и Хатае в безопасные районы эвакуированы свыше 50 тысяч граждан», — написал Ерликая в соцсети X.
Наиболее серьёзная ситуация наблюдается в провинции Измир, расположенной на побережье Эгейского моря. Здесь природные пожары достигли значительных масштабов, что потребовало активного вмешательства служб. Для тушения огня были задействованы 14 вертолётов, 4 самолёта и более тысячи человек на земле.
Напомним, что возгорание продолжается в Сеферихисаре, а также в районах Мендерес и Газиэмир, которые расположены в горах, вдали от побережья. Огонь уже подобрался вплотную к жилым домам. По словам очевидцев, пламя бушует уже недалеко от курорта Кушадасы.