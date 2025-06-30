Лесные пожары бушуют на западе Турции, огонь подбирается к домам

На западе Турции бушуют сильные лесные пожары, пламя стремительно распространяется в трёх районах провинции Измир. Как сообщает SHOT большие облака дыма прекрасно видно на некоторых пляжах.

В турецком Измире продолжают бушевать лесные пожары. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, возгорание продолжается в Сеферихисаре, а также в районах Мендерес и Газиэмир, которые расположены в горах, вдали от побережья. Огонь уже подобрался вплотную к жилым домам, из-за чего жители пяти микрорайонов в уезде Сеферихисар были вынуждены срочно уехать. По словам губернатора Измира Сулеймана Эльбана, на тушении власти отправили 1,1 тысячи огнеборцев, шесть самолётов, 23 автоцистерны, бульдозеры и свыше 100 бригад скорой помощи.

В турецком Измире продолжают бушевать лесные пожары. Видео © Telegram / SHOT

В связи с задымлением и работой пожарной авиации рейсы из аэропорта имени Аднана Мендереса в Россию были приостановлены, но сегодня утром полёты снова возобновили. По словам очевидцев, пламя бушует уже недалеко от курорта Кушадасы. Стихийное бедствие создало ряд сложностей для туристов, некоторые рейсы отменяют. Например, некоторые россияне накануне должны были отправиться обратно в Москву, но неожиданно вылет отменили, людей заселили в отель.

Несмотря на опасную ситуацию, когда за последние два дня произошло 150 пожаров, люди всё равно остаются на своих курортах. Они не сдают билеты обратно и не отменяют бронирования в отелях. При этом в некоторых районах Турции температура воздуха достигает +40 из-за жара огня и летнего зноя.