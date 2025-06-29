Площадь пожара в Крыму увеличилась до 5 га, к тушению привлекли вертолёты

Пожар сухой травы в районе Алушты охватил уже 5 гектаров. МЧС задействовало два вертолёта Ми-8 для тушения, которые уже совершили шесть сбросов воды — в общей сложности 18 тонн. Ситуация осложняется порывистым ветром и рельефом — огонь распространяется по труднодоступным участкам.

Два вертолёта Ми-8 МЧС России привлечены к тушению пожара в Алуште в Крыму. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Крым

«Два вертолёта Ми-8 привлечены к тушению пожара в Алуште в Крыму. Уже совершено шесть сбросов воды, 18 тонн. Из-за сильного ветра и труднодоступной местности площадь пожара увеличилась до 5 га», — говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Несмотря на масштаб, угрозы жилым районам нет. В министерстве подчёркивают: дальнейшего распространения огня удалось избежать.