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29 июня, 15:58

Площадь пожара в Крыму увеличилась до 5 га, к тушению привлекли вертолёты

Два вертолёта Ми-8 МЧС России привлечены к тушению пожара в Алуште в Крыму. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Крым

Два вертолёта Ми-8 МЧС России привлечены к тушению пожара в Алуште в Крыму. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Крым

Пожар сухой травы в районе Алушты охватил уже 5 гектаров. МЧС задействовало два вертолёта Ми-8 для тушения, которые уже совершили шесть сбросов воды — в общей сложности 18 тонн. Ситуация осложняется порывистым ветром и рельефом — огонь распространяется по труднодоступным участкам.

Два вертолёта Ми-8 МЧС России привлечены к тушению пожара в Алуште в Крыму. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Крым

«Два вертолёта Ми-8 привлечены к тушению пожара в Алуште в Крыму. Уже совершено шесть сбросов воды, 18 тонн. Из-за сильного ветра и труднодоступной местности площадь пожара увеличилась до 5 га», — говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Несмотря на масштаб, угрозы жилым районам нет. В министерстве подчёркивают: дальнейшего распространения огня удалось избежать.

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Напомним, что пожар вспыхнул у горы Кастель — в труднодоступной местности недалеко от Алушты. Изначально огонь охватил около одного гектара сухой травы. В МЧС сообщали, что тушение осложнялось скалистым рельефом и порывистым ветром до 12 м/с.

Милена Скрипальщикова
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