Полиция нашла мужчину, устроившего пожар в подмосковном лесу ради забавы

В Московской области следственные органы возбудили уголовное дело после возгорания лесных насаждений рядом с коттеджным посёлком Купавушка-2. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

По версии следствия, 30 апреля двое молодых людей находились у лесного массива, где один из них, 25-летний житель микрорайона Заря города Балашиха, решил поджечь сухую траву, чтобы посмотреть, как красиво горит пламя. Огонь очень быстро разошёлся и охватил территорию площадью около 600 квадратных метров.

В результате пожара были уничтожены несколько берёз, а также повреждены сосны. Материальный ущерб оценён в 41 тысячу рублей. Правоохранители, проанализировав записи системы «Безопасный регион», смогли установить личность виновника.

Подозреваемый признался в содеянном, объяснив поступок желанием повеселиться. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 261 Уголовного кодекса РФ — «Уничтожение или повреждение лесных насаждений».

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и продолжает сотрудничать со следствием.